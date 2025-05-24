Eski Eşin Eşlik Ettiği Soruşturmada 1 Kişi Tutuklandı

1'İ TUTUKLANDI

Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı olan Bayram Akçay, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Çetin'in eski eşi D.K. ile B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,