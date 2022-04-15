"ESKİ EŞİMİN ARKADAŞLARI SALDIRDI" İDDİASI

Olay, 13 Şubat Pazar günü Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan şarküteride meydana geldi. 9 yıldır dini nikahla beraber yaşadığı Suriye uyruklu eşinden yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı belirten Güngör Bektaş iddiasına göre, ilişkilerinden doğan 5 yaşındaki erkek çocuğunun 'kötü muameleye' uğradığını iddia ederek velayet davası açtı. Velayet davasını duyan eski eş Ghufran A. yanına Suriye uyruklu 2 erkek arkadaşını da alarak, 13 Şubat'ta Güngör Bektaş'ın dükkanına geldi. Velayet davasından anlaşmak istediklerini söyleyen Ghufran A. dükkanın arkasında bulunan depo bölümünde Bektaş ile bir süre konuştuktan sonra, beraberinde gelen arkadaşlarıyla birlikte Bektaş'a tehditler savurdu. Daha sonra Bektaş'ı darp eden şüpheliler, Bektaş'ın çalışanının cep telefonunu gasp etme girişiminde bulundu. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, Bektaş da darp raporu alarak emniyette eski eşi ve arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ÇOCUĞUM, ANNESİ VE ANNESİNİN BERABER YAŞADIĞI KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"2 KİŞİ BENİ ALTA ALIP TEKME VE YUMRUK ATARAK DARP ETTİLER"

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güngör Bektaş'ın eski eşinin arkadaşları tarafından darp edildiği anlar kendisine ait işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Güngör Bektaş ile Ghufran A. ve iki erkek arkadaşıyla bir süre konuştuktan sonra yaşanan arbede görünüyor. İki yabancı uyruklu şüpheli, Bektaş'ı bir süre darp ettikten sonra depo dışında da şarküteri çalışanı gasp etmeye çalıştıktan sonra hızla uzaklaşıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel