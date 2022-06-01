ESKİ EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU REHİN ALDI - Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Soner K. eski eşi ve iki çocuğunu bıçak zoruyla rehin aldı. Pencereden eve giren polis ekipleri bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Soner K.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına alırken, rehin aldığı 3 kişi kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak'taki bir evde meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan C.N.'nin yaşadığı eve eski eşi Soner K. geldi. İddiaya göre Soner K., eve girer girmez eski eşini darp etmeye başladı. Çevredeki bir kişi duruma müdahale etmek istedi. Bunu fırsat bilen C.N. eski eşinin elinden kurtulup, kaçmaya başladı. Soner K., peşinden gittiği eşini yakalayıp, bıçak zoruyla tekrar eve soktu. Soner K., eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Soner K. direnmeye devam etti. Pencereden eve giren polis ekipleri, boş bir anından faydalanıp, Soner K.'yı etkisiz hale getirdi. Soner K. gözaltına alındı. Başı ve sırtında ufak sıyrıklar olan C.N. ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, evli olan Soner K.'nin boşandığı eşi C.N.'ye oturduğu evi kendisine vermesi için sürekli baskı yaptığı, olay günü de bu nedenle geldiği ileri sürüldü. Soner K.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel