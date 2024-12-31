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Eski Eşi Tarafından Yanarak Hastaneye Kaldırılan Kadın

Eski Eşi Tarafından Yanarak Hastaneye Kaldırılan Kadın
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülen Pınar Z. yanarak ağır yaralandı. Olay sonrası zanlı Gürhan Ü. yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Pınar Z. (36) ile eski eşi Gürhan Ü. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği belirtilen benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe verdi.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmanın ardından Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı.

Gürhan Ü'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski karısı ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını söylediği öğrenildi.

Polisin ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde alev alan kadının yardımına koşan çevredeki bir esnafın kadına yangın söndürme tüpüyle müdahalesi görülüyor.

Alev alan kadına yangın tüpüyle müdahale eden esnaf Mesut Avgın, gazetecilere, sabah dükkanının reyonunu düzenlerken tartışma sesi duyduğunu söyledi.

Tartışan kişilere bakarken kadının bir anda alev aldığını belirten Avgın, "Sonra yangın söndürme tüpünü aldım, koşarak kadının yanına geldim. İlk müdahaleyi yaptım. Kadının tüm vücudu yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Allah kimseye yaşatmasın. Yapan adam motosiklete bindi kaçtı. İnşallah cezasını çeker." dedi.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürhan Ü. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada gazetecilerin "kadını neden yaktığı" sorusuna Gürhan Ü, "Pişmanım, çocuğumu bana göstermedi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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