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Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadın Hayatını Kaybetti

Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadın Hayatını Kaybetti
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Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Z. tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Antalya'da eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Ü'nün (42) üzerine benzin dökerek yaktığı Pınar Z. (36), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde dün yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Pınar Z'nin cenazesi yakınları tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Pınar Z'nin annesi Emine Z. ve akrabaları defin esnasında tabuta sarılıp ağladı.

Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan kadın birçok ameliyat geçirmişti.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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