Eski Eşi Tarafından Vurulan Üniversite Öğrencisi Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Bu arada olay yerinde ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti.

Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.