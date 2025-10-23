Eski Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen İlknur Kertlez'in Cenazesi Defnedildi

ÇANKIRI'da işe giderken eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi İlknur Kertlez'in (40) cenazesi toprağa verildi.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, dün sabah Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta işe giderken eski eşi S.Y. ile karşılaştı. S.Y., üzerinde bulunan bıçakla Kertlez'i bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kertlez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlknur Kertlez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan S.Y. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren S.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İlknur Kertlez'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Korgun ilçesine bağlı Buğay köyüne getirildi. Cenazeye Kertlez'in kızları Gamze ve Elif ile aile yakınları, iş arkadaşları ve köy halkı katıldı. Kertlez'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.