Eski eşi tarafından bıçaklanan Sevda: Ölümden döndüm

BATMAN (DHA) - BATMAN'da, boşandığı Devran Ergün (27) tarafından çocuğunun gözü önünde 6 bıçak darbesiyle yaralanan Sevda Ergün (24), ölümden döndüğünü belirterek, "Verilmiş sadakam vardı. Göğsüme 6 bıçak darbesi isabet etti. Sağ elim ise tutmuyor" dedi.

Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta 5 Nisan günü Devran Ergün, oğullarıyla yürüyen bir süre önce boşandığı Sevda Ergün ile karşılaştı. Devran Ergün, çıkan tartışmada Sevda Ergün'ü çocuklarının gözü önünde 6 yerinden bıçakladı. Sevda Ergün, çağırılan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanıp, gözaltına alınan Devran Ergün ise tutuklandı.

Sevda Ergün'ün annesi Bedia Alağa ise kızına yapılan saldırıyı kınadığını ifade etti. Alağa, "Tek kızım var. Üç yıl önce evlenen Sevda, sürekli eşinin saldırısına uğruyordu. Artık boşanma aşamasındaydılar. Eşinin evden uzaklaştırma cezası vardı. Sadece kızıma değil, tüm kadınlara yapılan şiddeti kınıyorum. Ramazan ayında verilecek sadakamız varmış. Kızım aramızda olmayabilirdi. Göğsüne isabet eden bıçak darbelerinden biri kalbine isabet edebilirdi. Onu Allah korudu. Adalet yerini bulsun. En ağır ceza neyse verilsin" ifadelerini kullandı.