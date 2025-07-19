Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde Demet Akarsu (45) ile eski eşi Halil T. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Halil T, eski eşi Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akarsu, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince şüpheli Halil T, suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Halil T. ile Demet Akarsu'nun bu yıl haziran ayında boşandıkları ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.