Eski eşi ile kızının katili: Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum

ERZURUM'da eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıloğlu (51) emniyetteki ifadesinde "Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum. Kaç kere vurdum, bilmiyorum. Sonra evden çıkıp gittim. Birkaç gün bir yerlerde kaldım. Daha sonra vicdanım rahat etmedi ve gidip ağabeylerime bilgi verdim" dedi.

Olay, Palandöken ilçesi, Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçi Erdal Kızıloğlu, dün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi Ayşe İşlek ve kızı Tuba Kızıloğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından harekete geçen ekipler, gittikleri adreste anne ile kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemenin ardından anne ile kızının cenazeleri morga kaldırıldı. Daha sonra cenazeler, yakınlarına teslim edilerek Yıldız Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ile kızının cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızıloğlu, ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Kızıloğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.