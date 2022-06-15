Eski eşi ile kayınbiraderini vuran sanık: Amacım, yaşadığım acıları Bilal'in de yaşamasıydı

ANTALYA'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına tedavi gördüğü için katılamayan Onur Duygulu (25), hastaneden çıkarak geldiği adliye önünde, kendisini kolundan vuran eski kayınbiraderi Bilal Akman'ı (23) tabancayla yaraladı. Bilal Akman'ı yaraladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Duygulu, "Amacım, yaşadığım acıları Bilal'in de yaşamasıydı" dedi.

Antalya'da bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020 tarihinde evlendi. İddiaya göre Onur Duygulu sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Akman, Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığındı. Onur Duygulu, zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021 tarihinde çiftin boşanmasına karar verdi.

Duruşma, ifadelerin alınmasının ardından ertelendi.