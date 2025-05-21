Eski Eş Tarafından Öldürülen Tıbbi Sekreterin Dramı

Eski Eş Tarafından Öldürülen Tıbbi Sekreterin Dramı
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Kahramanmaraş'ta eski eşi tarafından hastanede pompalı tüfekle vurulan tıbbi sekreter Eser Karaca, olaydan saatler önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Eser Karaca, hastanede yaşamını yitirdi.

1) UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI GÜN, ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÇALIŞTIĞI HASTANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karaca'nın başvurusu üzerine bugün Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki bir özel hastanede meydana geldi. Atilla Ayıntaplı, pompalı tüfekle boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye gitti. Ayıntaplı ve Karaca arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Eser Karaca, merdivenlerden inerek kaçmaya başladı. Bu sırada Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca'ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaralanan Karaca, hemen hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SİLAHI ATIP KAÇTI

Atilla Ayıntaplı ise olayda kullandığı silahı atıp, hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayıntaplı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

4'ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Öte yandan Eser Karaca'nın, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Atilla Ayıntaplı hakkında 2019'da 1 kez, 2025'te de 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Karaca'nın eşi hakkında 4'üncü kez uzaklaştırma kararı için dün avukatı aracılığıyla adliyeye başvurduğu ve bugün olaydan saatler öncesinde de Atila Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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