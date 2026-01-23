Haberler

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde 26 yaşındaki Gözde Akbaba, eski erkek arkadaşı Lokman E. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akbaba, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli, olayın ardından yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşadığı eve gelen 26 yaşındaki Gözde Akbaba, bu sırada eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda sol bacağından tabancayla yaralanan Akbaba, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbaba, burada yapılan müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Lokman E., olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, şüphelinin genç kadını evinin önünde beklediği, Gözde Akbaba'nın eve girmek üzereyken Lokman E. ile karşılaştığı, ardından şüphelinin kadını bir süre kovaladığı görülüyor. Kayıtlarda silah sesi ile birlikte kadının yardım çığlıkları da yer alıyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
