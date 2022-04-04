Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe için Güngören Uhut Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, genç kızın Serkan Gökçe, annesi Hilal Gökçe, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze de duygu dolu anlar yaşandı. Kılınan namazın ardından Gökçe'nin cenazesi Sarıyer Ayazağ mezarlığına toprağa verildi.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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