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Eski Eniştesini Vuran A.K. 15 Yıl Sonra Yakalandı

Eski Eniştesini Vuran A.K. 15 Yıl Sonra Yakalandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2009 yılında eski eniştesini tüfekle ağır yaralayan ve 25 yıl hapse mahkum edilen A.K., emniyet güçleri tarafından 15 yıl sonra yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 2009 yılında eski eniştesini tüfekle vurup ağır yaralayan ve 25 yıl hapse çarptırılan A.K., 15 yıl sonra yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında Yenişehir ilçesi Kırsal Hantepe Mahallesi'nde eski eniştesi olan M.S.D.'yi tüfekle ağır yaralayıp kaçan A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıl hapse çarptırılan A.K., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine götürüldü.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Yenişehir Mahkum

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