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Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi.

Derviş'in naaşı, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Kemal Derviş Washington Güncel Haberler

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