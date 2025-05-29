Eski Eğitim Müdürü İrtikap Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Eğitim Müdürü İrtikap Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, ihale karşılığında para talep ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Ensari'nin bir şikayetçi ile gizli buluşmasında yakalanmasıyla ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, servis taşımacılığı işi yapan Y.A.'dan ihaleyi kazanması karşılığında para talep ettiği ve seri numaraları alınmış 25 bin TL ile yakalanmasının ardından 'irtikap' suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dicle ilçesinde servis taşımacılığı işi yapan Y.A., 2022'de dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari'nin taşıma ihalesini kazanması karşılığında kendisinden 25 bin lira para talep ettiğini, vermediği takdirde ihaleye giremeyeceğini söylediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri de fiziki takip yaptı. Bir pastanede yapılan buluşmada Y.A., seri numaraları önceden alınmış 125 adet 200 TL'lik banknotların olduğu zarfta bulunan paraları Ensari'ye teslim etti. Ardından operasyon yapan polis, bu paralarla yakaladıkları Ensari'yi gözaltına aldı. Muhammed Ensarı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Muhammed Ensari hakkında 'irtikap' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın 7 Haziran 2023'te yapılan ilk duruşmasında Ensari tahliye edildi.

'BANA KOMPLO KURULDU

Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada son sözleri sorulan Ensari, Y.A. ile aralarında borç-alacak ilişkisinin olduğunu öne sürerek, "Bana komplo kuruldu, önceki savunmamı tekrar ederim. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

Ardından mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntüleri, tutanaklar ve tanık beyanlarını dikkate alarak Ensari'nin 'icbar suretiyle irtikap' suçunu işlediğine hükmetti. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit görülerek, istinaf yolu açık olmak üzere 5 yıl hapis cezası verildi. Ceza, sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek 4 yıl 2 aya indirildi. Ayrıca Ensari'nin, kamu görevinden kaynaklı yetkilerini kötüye kullandığı kanaatine varılarak, cezasının infazından sonra 2 yıl 1 ay süreyle kamu haklarını kullanmaktan yasaklanmasına karar verildi. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ya da seçenek yaptırımların uygulanmasına ise yer olmadığına hükmedildi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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