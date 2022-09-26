Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi vefat etti Güncel Haberler Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu ve eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti. Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu ve eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin vefat haberini duyurdu. Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadesine yer verildi. Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı. Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar'da yaşıyordu. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Geldi Dünya Güncel Haberler

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