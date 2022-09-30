Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı el-Karadavi için Japonya'da gıyabi cenaze namazı Güncel Haberler Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için Tokyo'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için Tokyo'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Japonya'nın başkentindeki Müslümanlar, cuma namazı edası için Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi'nde bir araya geldi. Namaz öncesi camide Dünya Müslüman Alimler Birliğinin eski başkanı Yusuf el-Karadavi için camide Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, cuma namazının ardından Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Tokyo Dünya Güncel Haberler

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