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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı el-Karadavi vefat etti

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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı el-Karadavi vefat etti

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, hayatını kaybetti.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, hayatını kaybetti.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Başkanı Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından el-Karadavi'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "İslam dünyası, en samimi ve erdemli alimlerinden birini kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Eylül 1926'da Mısır'da doğan el-Karadavi, Müslüman Kardeşler ile olan bağlantısı nedeniyle 1950'lerde tutuklanmıştı. El-Karadavi daha sonra 1960'larda Katar'a gitmiş ve 1968'de vatandaşlık almıştı. Yaptığı çalışmalardan dolayı 8 uluslararası ödüle laik görülen el-Karadavi, 120'den fazla kitap yayınladı.

(Muhammed Rabah - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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