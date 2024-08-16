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Eski dizi oyuncusu çorbacıda silahlı saldırıya uğradı

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Adana'da eski dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in çorbacıda otururken sırtından vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Adakaner ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

ADANA'da, eski dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in (46) çorbacıda otururken uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin sırtından vurduğu Adakaner'in yere yığıldığı, daha sonra dizlerinin üzerinde iş yerinden çıktığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı bir kişi geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner'i sırtından vurup, kaçtı. Tümer Adakaner kanlar içinde yere yığılırken, iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Öte yandan, Tümer Adakaner'in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şapkalı şüphelinin Adakaner'e yaklaşıp, tabancayla vurduğu anlar yer aldı. Adakaner'in yere yığıldığı, daha sonra dizlerinin üzerinde iş yerinden çıktığı görüldü.

Tümer Adakaner'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası 3-sayfa Adana Dizi Saldırı Güvenlik Ünlüler Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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