Eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Jamie Mannina'dan O'Keefe'e Dava

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı kıdemli dış ilişkiler danışmanı ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanı Jamie Mannina, kendisini gizlice kayıt altına aldığı gerekçesiyle aktivist James O'Keefe'den davacı oldu.

Mannina, Washington'daki federal mahkemede açtığı davada, bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı ve kendisini liberal görüşlü bir hemşire olarak tanıtan bir kadın tarafından kandırıldığını öne sürdü.

Kadının aslında O'Keefe ile birlikte çalıştığını iddia eden Mannina, bu operasyonun kendisini kışkırtıcı ve itibar zedeleyici açıklamalar yapmaya teşvik etmek amacıyla planlandığını savundu.

Mannina, söz konusu açıklamaları yaptığını reddetmeyerek, sadece ifadelerinin bağlamından koparılarak düzenlendiğini ve kamuoyuna yanlış bir şekilde sunulduğunu belirtti.

Dava dilekçesinde, O'Keefe'nin yayınladığı videoların, Mannina'yı "Trump'a karşı yasa dışı bir darbe girişiminde bulunan bir devlet görevlisi" gibi gösterdiği ifade edildi.

Mannina, O'Keefe'i "hakaret, yanlış tanıtım, kasıtlı yanlış beyan ve federal telefon dinleme yasasını ihlal" ile suçladı.

O'Keefe ise Mannina'nın yorumlarını "isteyerek" yaptığını, "sözlerini bağlamından koparmadığını" ve kamuoyunun bu açıklamaları bilmeye hakkı olduğunu savundu.

Gizli kayıtlar sonrası işine son verildi

Mannina'nın ocak ayında, kimliği açıklanmayan kadınla gerçekleştirdiği iki görüşmeden alınan görüntüler, O'Keefe tarafından video serisi halinde yayımlanmıştı.

Bu videolarda Mannina'nın, ABD Başkanı Donald Trump hakkında "Sosyopat bir narsist" gibi ifadeler kullandığı görülüyordu.

Gizli kayıtların yayımlanmasının ardından Mannina'nın görevine son verilmişti.