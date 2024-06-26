Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın Vefatı

Dışişleri Bakanlığı, vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "19 Kasım 2002-14 Mart 2003 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı yapan Sayın Yaşar Yakış'ın bugün vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına ve Dışişleri Bakanlığımız camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ankara'da hastanede bir süredir tedavi gören Yakış, 85 yaşında yaşamını yitirdi.