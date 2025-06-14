Eski Dışişleri Bakanı Walter Mzembi Zimbabve'de Gözaltına Alındı

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Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, yaklaşık 8 yıl süren sürgünün ardından eski Dışişleri Bakanı Walter Mzembi'yi gözaltına aldı. Mzembi'nin Harare Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.

PORT Zimbabve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (ZACC), yaklaşık 8 yıllık sürgünün ardından ülkeye dönen eski Dışişleri Bakanı Walter Mzembi'yi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ZACC tarafından gözaltına alınan Mzembi, başkent Harare'deki Marlborough Polis Merkezi'ne götürüldü. Eski Bakan'ın bugün Harare Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.

Kasım 2017'de Zimbabwe ordusu, uzun yıllar iktidarda kalan Robert Mugabe'yi görevden almak için müdahalede bulunmuş ve kendisini ev hapsine almıştı.

Müdahalenin ardından kamuoyunun ve iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesinin (ZANU-PF) baskısıyla Mugabe istifa etmiş, yerine dönemin Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa geçmişti. Böylece ülkede 37 yıllık Mugabe dönemi sona ermişti.

Mugabe'ye yakın isimlerden biri olarak bilinen Mzembi, Mnangagwa'nın iktidara gelmesinin ardından sürgüne gitmişti.

Mzembi, 11 Haziran'da Esvatini ve Güney Afrika'daki sürgün yıllarının ardından Zambiya üzerinden Zimbabve'ye giriş yapmıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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