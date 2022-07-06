Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Hayatını Kaybetti Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı ve büyükelçi İlter Türkmen'in (95) hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkmen’in cenazesi cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı ve büyükelçi İlter Türkmen'in (95) hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkmen'in cenazesi cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Dışişleri Bakanlığı, 1980-1983 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan İlter Türkmen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık taziye açıklaması şöyle: "1949 – 1991 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri Eski Bakanlarımızdan, eski Müsteşarımız, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu İlter TÜRKMEN'i (1927, İstanbul) 6 Temmuz 2022 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." Bakanlık, cenazenin 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi. ANKA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu İlter Türkmen Güncel Haberler

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