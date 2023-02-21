Eski Diplomat: Ukrayna Krizinde Diyalog Kanallarının Açık Kalmasına Tüm Sorumlu Ülkelerin Yardımcı Olması Gerekiyor

İSTANBUL, 21 Şubat (Xinhua) -- Eski diplomat ve dış politika analisti Gülru Gezer, Batılı ülkelerin durmaksızın Ukrayna'yı silahlandırmasının, Ukrayna krizinin uzamasına neden olduğunu, bunun da en fazla ABD'nin işine yaradığını söyledi.

İSTANBUL, 21 Şubat (Xinhua) -- Eski diplomat ve dış politika analisti Gülru Gezer, Batılı ülkelerin durmaksızın Ukrayna'yı silahlandırmasının, Ukrayna krizinin uzamasına neden olduğunu, bunun da en fazla ABD'nin işine yaradığını söyledi.

Gezer, çatışmanın uzamasının, kıta Avrupası'ndan farklı bir duruş benimseyen Amerika açısından özellikle avantajlı olduğunu dile getirdi.

Çatışmanın başlamasından sonra Rusya'ya uygulanmaya başlayan yaptırımlar, Avrupa blokuna ciddi darbe indirdi ve doğalgaz sıkıntısı ve yüksek enerji fiyatlarının yol açtığı devam eden bir enerji krizine neden oldu.

Gezer, "Kıta Avrupası büyük bir enerji krizi yaşarken yine ABD, Avrupa piyasalarına çok daha yüksek fiyatlardan LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) satarak ekonomik olarak savaştan faydalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu durumun Avrupalı ülkelerle Amerika arasında belli düzeyde çatlağa yol açtığını kaydeden Gezer, "Avrupa'da ve dünyada, Rusya'yla yeniden görüşmenin önemli olduğunu söyleyen kişiler bulunuyor ve ben de bu görüşe katılıyorum, çünkü günün sonunda yani çatışma sona erdiğinde açık iletişim olması gerekiyor" diye konuştu.

Gezer, bu krizin uzamasını istemeyen tüm sorumlu ülkelerin, diyalog kanallarının açık kalmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Ankara, Temmuz 2022'de Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında Ukrayna'ya ait tahılların, gıda malzemelerinin ve gübrenin güvenli şekilde uluslararası piyasalara taşınması amacıyla Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Girişimi'nin imzalanmasına arabuluculuk etmişti.

"İki tarafı müzakere masasına dönmeye zorlamak adına, (diyaloglar) ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olacak" diyen Gezer, her gün çatışmalar yüzünden hayatını kaybeden asker ve sivil sayısındaki artışa dikkat çekti.