Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a Yeni Suçlamalar

Güncelleme:
Güney Kore'de mahkeme, eski Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahale ettiği gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u suçladı. Savcılık, Lee'nin Avustralya'ya atanmasının soruşturmadan kaçmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını iddia ediyor.

Güney Kore'de mahkeme, eski Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un bir deniz piyadesinin ölümüyle ilgili soruşturma geçirdiği esnada Avustralya'ya gitmesine izin vererek soruşturmaya müdahalede bulunduğu gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u suçladı.

Yonhap'ın haberine göre yargılandığı sıkıyönetim davası kapsamında Yoon'a yeni suçlamalar yöneltildi.

Savcılık, 2023'te bir deniz piyadesinin ölümüyle ilgili soruşturma süreci devam eden Lee'yi, 2024'te Avustralya'nın Güney Kore büyükelçisi olarak atayan Yoon'a askeri soruşturmaya müdahale etme suçlamasını yöneltti.

Söz konusu olayla ilgili eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Cho Tae-yong, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Chang Ho-jin, eski Adalet Bakanı Park Sung-jae ve iki kişi daha suçlandı.

Yoon'un, Lee'nin "soruşturmadan kaçmasına yardımcı olmak amacıyla" söz konusu atamayı yaptığını iddia eden savcılık, eski Devlet Başkanını Lee'nin görevinden ayrılmasına yardım etmek, görevi kötüye kullanmak ve Devlet Kamu Görevlileri Yasası'nı ihlal etmekle itham ediyor.

Eski Devlet Başkanı Yoon'un öne sürülen emirleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın Lee'nin atanması için gerekli düzenlemeleri yaptığı düşünülüyor.

Öte yandan haberde, atanmasından dört gün sonra, Lee'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığı ve kısa süre sonra Avustralya'ya gitmesine izin verildiği belirtilirken, Lee'nin görevden ayrılmasıyla ilgili artan tartışmalar nedeniyle 11 gün sonra ülkesine geri döndüğü aktarıldı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel


