Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil Heybeliada'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

DENİZ Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde 'haksız mal edindiği' ve 'yolsuzluk' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada ceza alarak rütbesi sökülerek 'Er' yapılan İlhami Erdil, Heybeliada da son yolculuğuna uğurlandı. Eski silah arkadaşları Erdil için askeri tören yapılmaması nedeniyle üzgün ve kırgın olduklarını dile getirdi.

Zatürre hastalığı nedeniyle 1 buçuk yıldır tedavi gören ve 3 Temmuz'da hayatını kaybeden 85 yaşındaki İlhami Erdil, Heybeliada da son yolculuğuna uğurlandı. Erdil, Heybeliada Camisi'nde İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Heybeliada Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİLAH ARKADAŞLARI KIRGIN

Görev yaptığı sürenin son 5 yılında İlhami Erdil'in yanında bulunan emir Astsubayı Hasan Basri Abidin, 85 yaşında, kendisini 2 gün evvel kaybettik, mekanı cennet olsun. Çok insanı duyguları ön planda, çalıştığı tüm personeli tarafından saygıyla, tevazu ile anılan, sevilen sayılan bir komutanımızdı. Asker demek sadece sırtındaki üniformasıyla olan şahsiyet değil, şu an etrafınızda gördüğünüz onlarca kişinin çoğunu tanıyorum, hepsi asker. Bir vefa borcu bir son vazife için buradalar. Gönül arzu ederdi burada komutanımın da bir askeri törenle uğurlanmasını. Tabi buna karar verecek makam, mevkidekiler böyle uygun görmüşler. Fakat gönlümüzün komutanıdır. 18'inci Deniz Kuvvet Komutanlığını yapmıştır, tarihe bu şekilde geçecektir dedi.

DENİZ KUVVETLERİNİN BU DAVRANIŞI BENİ ÇOK ÜZDÜ

Erdil'in birlikte görev yaptığı Emekli Koramiral Turhan Özer ise, Hem silah arkadaşım hem de mesai arkadaşımdı. Beraber çalıştığımız çok sevdiğim bir mesai arkadaşımdı. Nurlar içinde yatsın. Buraya geldim ama büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığını yapmış, yanımda çalışmış mesai arkadaşım, deniz kuvvetlerinden büyük bir çelenk beklerdim. Deniz kuvvetlerinin eski bir mensubu olarak, o büyük karargahta başkanlık yapmış birisi olarak üzülerek söylüyorum. Bu vefayı göstermedikleri için deniz kuvvetlerinin bu davranışı beni çok üzdü şeklinde konuştu.

RÜTBESİ SÖKÜLMÜŞTÜ

24 Ağustos 2001 tarihinde, emekli olduktan birkaç yıl sonra hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğu sırada haksız mal edindiği ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açılan İlhami Erdil, cezaevine konulmuştu. Ayrıca 'oramiral' rütbesinden 'er' rütbesine indirilmişti. Bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 3 Temmuz 2008 tarihinde serbest kalan Erdil, evli ve bir çocuk babasıydı.