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Eski damat, esnaf kooperatifi başkanını öldürdü

Eski damat, esnaf kooperatifi başkanını öldürdü

Güncel Haberler

Gaziantep'te Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i öldüren eski damadı ve babası adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i (59) öldüren eski damadı Orhan Samancıoğlu (35) ve babası Ali Samancıoğlu adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, odasında otururken yanına 3 ay önce kızından boşanan Orhan Samancıoğlu ve babası Ali Samancıoğlu geldi. Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan Samancıoğlu, yanında getirdiği av tüfeği ile Yemişken'e ateş etti. Hastaneye kaldırılan Yemişken, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yemişken'in cenazesi, toprağa verilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Orhan Samancıoğlu ve babasını kısa sürede. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, sağlık kontrolünden geçirilerek zırhlı araç eşliğinde adliyeye getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Yaşar Karşıyaka Güncel Haberler

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