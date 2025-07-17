Eski Çinli Siyasi Lider Rüşvetten İdam Cezasına Çarptırıldı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Daimi Komitesi eski üyesi Wu Yingjie, rüşvet alma suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Beijing 3. Orta Halk Mahkemesi'nin çarşamba günü açıkladığı karara göre Wu, ömür boyu siyasi haklardan men edildi. Aynı zamanda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Kültür, Tarihsel Veriler ve Araştırmalar Komitesi eski başkanı da olan Wu'nun tüm kişisel mallarına el konulacak ve rüşvetten elde ettiği yasadışı kazançlar geri alınarak devlet hazinesine aktarılacak.

Wu'nun Haziran 2006 ile Şubat 2021 tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde yürüttüğü çeşitli görevleri kullanarak, proje sözleşmeleri ve ticari faaliyetler ile ilgili konularda başkalarına menfaat sağladığı ve karşılığında 343 milyon yuan (yaklaşık 48 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşya kabul ettiğini tespit edildi.

Söz konusu suçların devletin ve halkın çıkarlarına ciddi zararlar verdiğini kaydeden mahkeme, başkalarının şüpheli yasadışı ve suç teşkil eden faaliyetleriyle ilgili doğru ihbarlarda bulunması, suçunu itiraf etmesi, pişmanlık beyan etmesi ve yasadışı kazançlarını ön alıcı şekilde iade etmesi gibi hafifletici faktörleri göz önünde bulundurarak Wu'nun cezasını hafifletti.