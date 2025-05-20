Eski Çinli Siyasi Danışman Rüşvetten İdam Cezasına Çarptırıldı

Eski Çinli Siyasi Danışman Rüşvetten İdam Cezasına Çarptırıldı
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Çin'in Shaanxi eyaletindeki eski üst düzey siyasi danışman Han Yong, rüşvet almak suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. 30 yıl boyunca 261 milyon yuan (yaklaşık 36,3 milyon ABD doları) rüşvet aldığı tespit edilen Han, siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakıldı.

NANNİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin eski üst düzey siyasi danışmanlarından Han Yong, rüşvet almak suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Pazartesi günü açıklanan mahkeme kararıyla Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Shaanxi Eyalet Komitesi'nin eski başkanı ve CPPCC Ulusal Komitesi Nüfus, Kaynaklar ve Çevre Komitesi'nin eski başkan yardımcısı olan Han'ın 30 yıl boyunca 261 milyon yuandan (yaklaşık 36,3 milyon ABD doları) fazla rüşvet aldığı tespit edildi.

Ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de davaya bakan mahkeme, Han'ın siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakılmasına, tüm kişisel mallarına el konulmasına ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine karar verdi.

Han'ın Jilin, Xinjiang ve Shaanxi'deki görevlerinden yararlanarak ticari faaliyetler, proje sözleşmeleri ve resmi atamalar gibi konularda başkalarına menfaat sağladığı ve karşılığında para ve hediyeler kabul ettiği tespit edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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