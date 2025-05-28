Eski Çin Yasama Yetkilisi Rüşvetten İdam Cezasına Çarptırıldı

Eski Çin Yasama Yetkilisi Rüşvetten İdam Cezasına Çarptırıldı
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Çin'in Hunan eyaletinde görev yapmış olan eski yasama yetkilisi Peng Guofu, 134 milyon yuanın üzerinde rüşvet alma suçundan idam cezasına çarptırıldı. Cezası iki yıl ertelendi ve tüm kişisel mallarına el konulacak.

HAİKOU, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinde üst düzey yasama yetkilisi olarak görev yapmış olan Peng Guofu, rüşvet alma suçundan idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde yargılanan Peng'in cezası iki yıl ertelendi.

Salı günü açıklanan karara göre Hunan Eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi eski Başkan Yardımcısı olan Peng'in 2004-2023 yılları arasında 134 milyon yuanın üzerinde (yaklaşık 18,6 milyon ABD doları) rüşvet aldığı belirlendi.

Peng'i ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakan mahkeme, Peng'in tüm kişisel mallarına el konulmasına ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine hükmetti.

Kararda Peng'in Hunan'da üstlendiği önceki görevleri kullanarak başkalarına proje sözleşmeleri, iş operasyonları ve kamu görevlilerini terfi ettirme gibi konularda yardım sağladığı ve karşılığında yasadışı kazanç elde ettiği belirtildi.

Peng'in davasında söz konusu olan rüşvet miktarının gözle görülür şekilde yüksek olduğunu, dava konusunun oldukça ciddi olduğunu ve topluma yönelik etkisinin de son derece kötü olduğunu kaydeden mahkeme, ülke ve halkın çıkarlarında önemli düzeyde zarara yol açıldığını ifade etti.

Öte yandan rüşvetlerin bir bölümünün eline geçmemesi ve kendisinin soruşturmada ve yasadışı kazançların iadesinde işbirliği yapması nedeniyle Peng'in cezasının tatbiki 2 yıl ertelendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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