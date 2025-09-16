Eski Çin Komünist Partisi Yetkilisi Rüşvetten 14 Yıl Hapis Cezası Aldı

SHİJİAZHUANG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı eski Başkan Yardımcısı Zhang Jianchun, rüşvet almaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkumiyet kararını, salı günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Langfang'daki Orta Halk Mahkemesi verdi.

Zhang'a 4 milyon yuan (563.000 ABD doları) tutarında para cezası da verildi. Zhang'ın rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançlara el konulacak ve devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Zhang'ın 2004-2024 yılları arasında üstlendiği çeşitli görevleri kullanarak başkalarına projelerin yürütülmesi, iş sözleşmeleri, iş ayarlama ve personel düzenlemeleri gibi konularda fayda sağlama karşılığında toplam değeri 55.06 milyon yuanı aşan para ve değerli eşyayı yasadışı şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak kabul ettiğine hükmetti.

27 Haziran'daki duruşmada verdiği son ifadesinde suçunu kabul eden Zhang, pişman olduğunu söyledi.