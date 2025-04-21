Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Eski Çin Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Rüşvetten 14 Yıl Hapis Cezası Aldı

Eski Çin Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Rüşvetten 14 Yıl Hapis Cezası Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Kalkınma Bankası eski Başkan Yardımcısı Li Jiping, rüşvet almak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 4 milyon yuan para cezası verildi. Li'nin yasadışı kazançları devlet hazinesine iade edilecek.

ZHENGZHOU, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası eski Başkan Yardımcısı Li Jiping, rüşvet almak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir mahkeme tarafından pazartesi günü verilen karara göre Li'ye 4 milyon yuan (yaklaşık 555.000 ABD doları) da para cezası verildi. Mahkeme ayrıca Li'nin rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançların devlet hazinesine iade edilmesine karar verdi.

Mahkeme, Li'nin 2001-2021 yılları arasında Çin Kalkınma Bankası'ndaki çeşitli pozisyonlarından yararlanarak kredi onayı ve proje sözleşmesi gibi konularda başkalarına yardımcı olduğu ve karşılığında 57,3 milyon yuan değerinde para ve değerli eşya kabul ettiğini tespit etti.

Soruşturma sırasında işbirliği yaptığı ve pişmanlık gösterdiği göz önünde bulundurularak Li'nin cezası hafifletildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.