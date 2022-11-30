Çin'in Eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin 96 Yaşında Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in bir arşiv fotoğrafı. Jiang, lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 30 Kasım 2022 günü saat 12.13'te Shanghai kentinde vefat etti.
BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in bir arşiv fotoğrafı.
Jiang, lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 30 Kasım 2022 günü saat 12.13'te Shanghai kentinde vefat etti. Jiang 96 yaşındaydı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel