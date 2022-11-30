Çin'in Eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin 96 Yaşında Hayatını Kaybetti Güncel Haberler BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in bir arşiv fotoğrafı. Jiang, lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 30 Kasım 2022 günü saat 12.13'te Shanghai kentinde vefat etti. BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in bir arşiv fotoğrafı. Jiang, lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 30 Kasım 2022 günü saat 12.13'te Shanghai kentinde vefat etti. Jiang 96 yaşındaydı. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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