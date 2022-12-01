Eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin İçin Anma Toplantısı 6 Aralık'ta Gerçekleşecek

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Yoldaş Jiang Zemin'in Cenaze Komitesi'nden Perşembe günü yapılan duyuruya göre, Eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin için 6 Aralık'ta Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir anma toplantısı gerçekleşecek.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Yoldaş Jiang Zemin'in Cenaze Komitesi'nden Perşembe günü yapılan duyuruya göre, Eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin için 6 Aralık'ta Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir anma toplantısı gerçekleşecek.

Komiteden yapılan 2 Numaralı Duyuru'da, Yoldaş Jiang Zemin'in Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ve ülkenin gelişimine olağanüstü katkıları göz önünde tutularak, tüm ÇKP'nin, tüm ordunun ve tüm etnik gruplardan Çin halkının ortak isteğiyle, aşağıdaki kararların alındığı bildirildi.

ÇKP Merkez Komitesi, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Daimi Komitesi, Devlet Konseyi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ve Merkezi Askeri Komisyon 6 Aralık'ta Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, Yoldaş Jiang Zemin için resmi bir anma toplantısı düzenleyecek. Duyuruda, anma toplantısının saat 10.00'da (TSİ 05.00) başlayacağı belirtildi.

Duyuruda, anma toplantısının canlı olarak televizyondan yayınlanacağı ve tüm mahalli idarelerin ve departmanların ÇKP üyelerini, kadroları ve kitleleri canlı yayını dinlemesi veya izlemesi için organize etmesi gerektiği de belirtildi.

Anma toplantısının yapıldığı gün, ülke genelinde ve Çin'in yurtdışındaki büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve diğer temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek. Duyuruda, halka açık eğlence etkinliklerinin o gün askıya alınacağı belirtildi.

Anma toplantısında yas oturumu yapıldığında, ülke genelinde halk üç dakikalık saygı duruşunda bulunacak, araçlarında bulunanlar üç dakika korna çalacak ve hava savunma sirenleri üç dakika boyunca çalınacak.

Duyuruda, Jiang'ın cenazesine son saygılarını sunmak için herhangi bir tören yapılmayacağı da açıklandı.