Haberler

Eski CHP'li meclis üyesi Adem Seyitoğlu'ndan zehir zemberek sözler

Eski CHP'li meclis üyesi Adem Seyitoğlu'ndan zehir zemberek sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi sonrası yaşanan tartışmalar sürerken, eski CHP meclis üyesi Adem Seyitoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek geldi. Seyitoğlu, mevcut yönetime sert eleştiriler yönelterek partideki tartışmaların perde arkasında çıkar ilişkileri olduğunu savundu.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine gerginlik çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Emniyet'e, genel merkezin boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. Genel Merkez'in kapıları, polis müdahalesi sonrası açıldı.

"TEK ÇEKİNCELERİ..."

Olayın yankıları sürerken eski CHP meclis üyelerinden Adem Seyitoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça ifade eden Seyitoğlu, "Sayın genel başkan Uygun zamanda kongrenin olacağını söylüyor. Tek çekinceleri yapılan pisliklerinin ortaya dökülmesinden korkuyorlar" dedi. 

"TEK BAŞINA ŞAİBE DÜZENİNİZİ YIKTI"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Seyitoğlu, "Unutmayın; bunların derdi ne millet, ne parti, bunların tek derdi kurdukları kara düzeni devam ettirmek. Dürüst bir adam tek başına bütün pis ve şaibeli düzeninizi yıktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk partiyi küçük bir azınlığı mutlu etmek için kurmadı" ifadelerine yer verdi. 

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını

Tahliye tebligatını yırtıp attı: Bunun için...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

Ak Parti'nin acı günü! Eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı