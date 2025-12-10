Haberler

"Rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik ilçe başkanına "ev hapsi"

Güncelleme:
Antalya'da 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi kararı verildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan eski CHP İlçe Başkanı Ş.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan eski CHP İlçe Başkanı Ş.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ç. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanlığı yapan S.Ç, belediyedeki bir işinin halledilmesi karşılığında bir esnaftan 80 bin lira istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
