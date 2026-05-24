Eski CHP İstanbul Milletvekili Sarı: "Dışarıda Bekleyen Arkadaşlarımızın Hiçbiri Kriminal Tipler Değil"

(ANKARA) - Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Dışarıda bekleyen arkadaşlarımızın hiçbiri kriminal tipler değil, onlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer. Hepimiz partiliyiz. CHP'nin içine düştüğü bu harap durum bizim değil, CHP yönetiminin eseridir" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Yaşanılan sürecin çok üzücü olduğunu dile getiren Sarı, istenilmeyen olaylarla karşı karşıya kalındığını söyledi. Genel Merkez'de büyük bir tahribat olduğunu belirten Sarı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ortaya atılan 'şaibe' iddialarının Özgür Özel tarafından kulak arkası edildiğini ileri sürdü. Sarı, şöyle devam etti:

"Yok sayınca konular ortadan kalkmıyor, devam ediyor. Sonra hukuk süreci başladı. CHP'nin yöneticilerinin tavrı yine değişmedi, aynı aymazlık içinde süreci yönetmeye çalıştılar. Sonra 'butlan' çıkmaz dediler. Böyle bir şey yokmuş gibi davrandı. İlk derece mahkemesi, esasa çok girmeden bir karar verdi, istinaf süreci başladı. Bu süreçte de CHP Genel Merkezi yokmuş gibi hareket etti."

Bugün gelmiş olduğumuz noktada, hiç arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Bugün içinde bulunduğumuz durum, dün geceden beri perşembe günkü karardan sonra adeta bir krize dönüştü. Bir yanda hukukun gerekleri, diğer yanda CHP Genel Merkezi'nin tıpkı daha önce olduğu gibi aynı stratejiyi devam ettirmesi sebebiyle bir krize dönüştü.

"CHP TARİHİNDE İLK DEFA MİLLETVEKİLLERİ İÇERİ GİREMEDİ"

Biz dün geceden itibaren CHP sorumluluğu içinde Genel Merkez yöneticileriyle ilişki kurarak, bu sorunun aklıselim biçimde çözülmesi için maksimum çabayı sarf ettik. Mümkün olduğu kadar karşılıklı görüşmeler yapıldı ancak sonuca ulaşamadık. Sabah oldu, erkenden arkadaşlarımızla beraber Genel Merkez'e geldik çünkü bir müdahale olma ihtimali vardı. Saatlerce kapının önünde durduk. Arkadaşlarımızla beraber içeriye gelmek istediğimizi, diyalogla bu sorunu çözmek istediğimizi söyledik ancak bu mümkün olmadı. CHP tarihinde ilk defa, CHP milletvekilleri Genel Merkez'in içine giremedi. Kapılar kapalıydı.

"BİZİMLE TEMAS ETMEYİ UYGUN GÖRMEDİLER"

Daha sonraki süreçte, diyaloğu devam ettirme tutumumuz devam etti. Bizler saatlerce burada kaldık, diyalog kapısı kapalı değildir, her türlü çözüme açığız dediğimiz halde, maalesef sonuç alamadık. Üstelik arkadaşlarımız diyaloğa açık olduklarını, bu diyalog kapısının bizim tarafımızdan kapalı olduğuna ilişkin kamuoyuna bilgi verdiler, AKP'nin İçişleri Bakanı ile konuşmayı tercih ettiler. Bizler, CHP'liler olarak bir çözüm bulma ihtimalimiz varken bizimle temas etmeyi uygun görmediler.

"BU HARAP DURUM CHP YÖNETİMİNİN ESERİDİR"

Biz yine de saatlerce burada bekledik ama güvenlik görevlileri sürecin içine girmek zorunda kaldı. Dışarıda bekleyen arkadaşlarımızın hiçbiri kriminal tipler değil, onlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer. Hepimiz partiliyiz. Güvenlik görevlileri şapkalı arkadaşlarla ilgili birtakım değerlendirmeler olduğunu gördük sosyal medyada ve parti yömneticilerimiz tarafından ancak bu arkadaşlarımız güvenlik görevlileriydi. Cumhuriyet Halk Partililer dışında ve güvenlik görevlileri dışında hiç kimse yoktu. Bugün 103 yıllık ulu çınarın, CHP'nin içine düştüğü bu harap durum bizim değil, CHP yönetiminin eseridir.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Geldiğimiz noktada, CHP'nin ilgili kurulları önümüzdeki günlerde çalışarak kendi yol haritamızı belirleyeceğiz. CHP'nin kapılarını vekillere kapatan arkadaşlarımıza kapımız açık, bu kapı herkese açık. Ortak akılla en uygun zamanda kongre ve kurultay süreçlerini birlikte organize edeceğiz. Dışlayıcı değil kucaklayıcı olacağız. Yeni bir süreç başlıyor, her kriz bir fırsattır. CHP içine düştüğü bu durumu bir fırsata çevirebilir. Fırsata çevirmek için zaman ve irade var. 103 yıllık tarihimiz boyunca çok daha büyük krizlerle idare etmeyi başarabilmiş bir parti olarak bu sorunun içinden de el birliği içinde çıkacağız. Bir hukuki zorunluluğun gereği yerine gelmiştir. CHP'nin bundan sonraki haritası, siyasetin ahlaklı, etik kuralları içinde, devam edecektir. CHP'nin yolu, iktidar yolu açık olsun."

Yol haritasında kurultayın da olduğunu sözlerine ekleyen Sarı, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda kutultayın toplanacağını ilan etmişti. Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız ve kurultaya gideceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e ne zaman geleceğine ilişkin soruya Sarı, "Genel Başkan'ımızla buraya gelmeden önce konuştum, 'Buraya gelecek misiniz' diye. Bugün gelmeyi uygun görmedi. En uygun zamanda kendi planlamasını yapacak, bu da duyurulur. Belki yarın, belki yarından da yakın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA