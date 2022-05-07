Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Hayatını Kaybetti

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

CHP'nin 22. ve 23. dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman, bugün, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Arıtman'ın, 8 Mayıs Pazar günü, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde, öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabında, Arıtman için; "Milletin Meclisi'nde İzmirimizin temsilcisi olmuş, 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Canan Arıtman'ı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. Mücadeleci ve renkli kişiliğiyle örnek olmuş kıymetli Arıtman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve parti örgütümüze başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabında; "Yıllarca milletvekilimiz olarak mücadele eden kıymetli büyüğümüz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'ı yitirdik. Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "22 ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz demokratik, laik Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu Canan Arıtman ablamızı kaybettik. Ailesine, partimize, İzmirli hemşehrilerimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya mesajında; "Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da sosyal medya hesabında "İzmirimizin ve partimizin en renkli siyasetçilerinden sevgili Canan Arıtman'ı kaybettik. Neşesi, inatçı mücadelesiyle hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, CHP büyük ailemize baş sağlığı dilerim" mesajını verdi.

CANAN ARITMAN KİMDİR?

Canan Arıtman, 1 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlığını yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda tamamladı.

İzmir Karşıyaka Belediye Meclisi üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ege Kadın Dayanışma Vakfı ve KADER Kurucu üyesi oldu. Karşıyaka Soroptimist Kulüp İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı, Kadın Hakları Derneği İzmir Şubesi Kurucu üyesi olarak çalıştı. TBMM 22. ve 23. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Arıtman, evli ve iki çocuk annesiydi.

Arıtman, 2019 yerel seçimi öncesinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.