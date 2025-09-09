Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Binasında Polis Ablukası.. CHP'li Yavuzyılmaz: "Kayyumun Verdiği 30 Kişilik Bir Liste Olduğu Söyleniyor"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, polis ablukası devam eden eski İstanbul İl Başkanlığı'na parti yöneticilerinin alınmamasına tepki göstererek, polisin elinde çağrı heyetinin bildirdiği 30 kişilik bir liste olduğu ve onların içeri alındığını söyledi. Yavuzyılmaz, "Kayyumun verdiği bir 30 kişilik liste olduğu söyleniyor. Ancak bunu yazılı olarak tebliğ etmiş değil herhangi birisi. Buradaki emniyet amirlerine sorduğumuzda ise onlar da yazılı olarak böyle bir listeyi bize göstermiyorlar. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olmayan yöneticiler geldiğinde 'Siz bu listede yoksunuz' diyorlar. Yani bir listeye hem 'var' diyorlar ancak gösteremiyorlar" dedi.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı'ndaki gelişmeleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bugün partilerinin 102. yaşını kutladıklarını belirterek, "Dünya siyasi tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi yüz yılın üzerinde bir süredir hala kendi ülkelerine, vatanlarına katkı sağlamak isteyen siyasi partileri görmek oldukça zor. Sayıları çok az ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu anlamda koca bir çınar" dedi.

Şu anda bir AK Parti operasyonuyla, İstanbul İl Başkanlığı binasının bir kayyuma teslim edilmek istendiğini, bu nedenle İstanbul İl Başkanlığı binasının adresini değiştirdiklerini söyleyen Yavuzyılmaz, Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasının şu an itibarıyla İstanbul İl Başkanlığı binası olduğunu, bu binanın da Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi yapıldığını hatırlattı.

"Tam bir AK Parti kurnazlığı"

Bu binada yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar bulunduğunu, CHP'li yöneticilerin polis tarafından binaya alınmadığını, sadece milletvekillerinin girişine izin verildiğini anlatan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak diğer taraftan İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyumun verdiği bir 30 kişilik liste olduğu söyleniyor. Ancak bunu yazılı olarak tebliğ etmiş değil herhangi birisi. Buradaki emniyet amirlerine sorduğumuzda ise onlar da yazılı olarak böyle bir listeyi bize göstermiyorlar. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olmayan yöneticiler geldiğinde 'siz bu listede yoksunuz' diyorlar. Yani bir listeye hem 'var' diyorlar ancak gösteremiyorlar. Yarı hayali, yarı gerçek olduğunu iddia ettikleri bir liste aslında havalarda uçuşuyor ama ayakları da yere basmıyor. Anladığım kadarıyla şu anda binanın içinde bulunan milletvekili sayısına denk veya o sayıyı aşacak şekilde istedikleri kişileri binaya aldırmanın peşindeler. Buradaki hedef aslında, Cumhuriyet Halk Partisi bir ve bütün değilmiş gibi bir görüntü verip burada bazı tartışmaları, karşılaşmaları sağlayarak bir provokasyon üretmek, onun zeminini hazırlamak. Maalesef burada kolluk kuvvetleri de aldıkları talimat gereği bunu yerine getiriyorlar. Şu anda Genel Başkan Yardımcımız Sayın Özgür Karabat bu konuyla ilgili sitemlerini kolluk kuvvetlerine iletiyor. Zira kolluk kuvvetlerinin bu binanın girişine kurduğu çevik kuvvetin, bu kalkanlı barikatının önüne gelen yöneticilerimiz veya milletvekillerimiz, kimliklerini göstermeleri onlardan istenirken, yani kimlik gösterme konusunda bir sorunumuz yok. Kendi baba ocağımıza kimlik göstererek girmek konusunda bir acayipliğimiz var aslında. Böyle bir baskı zorlama diyelim. Ancak diğer taraftan kayyumun yazdığı ve içeri girebilirler dediği otuz kişilik listenin içinde yer alanlar veya o listenin içindeler mi değiller mi belli olmayan kişiler rahatlıkla buradaki polis barikatının önüne geldiğinde hemen kalkanlar açılıyor, yol veriliyor, 'buyrun efendim' şeklinde bir muamele ile karşı karşıya kalıyorlar ve içeri istedikleri gibi girip istedikleri gibi çıkıyorlar. Burada hedefin o binanın içinde bu aslında tartışmalı kayyum uygulamasının, haksız kayyum uygulamasıyla birlikte, 'Binaya girenlerle Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini bir yerde acaba denk getirebilir miyiz? Şöyle yan yana birbirlerine çarparlar mı?' şeklinde bir beklenti olduğunu da anlıyoruz. Bu çünkü tam bir AK Parti kurnazlığı, tam bir AK Parti taktiği, tam Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı; bir siyasi yapının veya bir ülkenin içindeki iç barışı nasıl bozarız da kafa yorulmuş, hazırlanmış planların bir parçası durumunda. Tabii ki bu oyuna gelmeyeceğiz."

"Dikensiz gül bahçesinde yürümediğimizin farkındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaşananlara karşı kararlı şekilde, yılmadan mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Tüm olan biten hepimizde bir iz bırakacak, evet. Ama geriye dönüp baktığımızda bu yaşadıklarımızın çok ötesine geçerek bambaşka Türkiye'nin hak ettiği gerçek bir adil bir sistemin inşa edildiği Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını böylelikle inşa edeceğiz. Evet, dikensiz gül bahçesinde yürümediğimizin farkındayız. Yürümeyeceğimizi de biliyoruz ancak AK Parti'nin yirmi yılın üzerinde bir süredir ördüğü bu örümcek ağlarından ülkeyi kurtarmak da zaten böyle çok da simetrik olmayan, çok da olağan olmayan bir mücadeleyle ancak başarılabilirdi" değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin de binaya milletvekili kimliğini göstererek girdiğini aktaran Deniz Yavuzyılmaz, "Çok enteresan, yani konu bir kimliği gösterip göstermemekten ziyade burası İstanbul Emniyet Müdürlüğü falan değil, herhangi bir karakol değil. Şu anda içeride yüzlerce polis var. Yine bütün bu alanda yaklaşma noktalarında binlerce polis var. Birçok yolu kapatmış durumdalar. Defalarca kez arandığınız ve bariyerlerden geçtiğiniz böyle adeta bir labirentin ortasına konmuş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin binası. Kendi binamıza girmek için türlü türlü böyle aşamalardan geçmek zorunda bırakılıyoruz. Bırakılıyoruz ama o da sadece milletvekiliyseniz girebiliyorsunuz. Bu çok saygısız, gereksiz bir tutum. Polisin burada bulunmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'nin gözünün burada olduğunu, asla provokasyonlara gelmemek gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, "Hem baba ocağımızı hem partililerimizi hem içeride bulunan vatandaşlarımızı aynı zamanda da kolluk kuvvetlerini de korumaya çalışan bir anlayışla adeta bir cerrah hassasiyetiyle burada süreci şu ana kadar getirdik. Ancak provokasyon süreci devam ediyor" şeklinde konuştu.

Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Deniz Yavuzyılmaz, "Bu karanlığı biz böyle yırtıp atacağız. Bunun farkındayız. Biz kendimize güveniyoruz. Gayet dimdik ayakta başımız dik, alnımız ak, mücadeleye devam ediyoruz" dedi.