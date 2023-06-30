Eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı. Miski, evli ve 2 çocuk babasıydı. Cenaze namazının ardından Miski, Ankara Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.