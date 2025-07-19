Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanede başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiği ve 1 hafta sonrasında taburcu olduğu kaydedildi.

Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.