Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 14.38'de hayatını kaybetti. Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri operasyonu geçirmişti.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanede başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiği ve 1 hafta sonrasında taburcu olduğu kaydedildi.

Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...

Hayranının Acun'a seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen için çirkin pankart: Sefil...

Osimhen'e büyük saygısızlık: Sefil...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.