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Eski Cezaevi Binası Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi Olacak

Eski Cezaevi Binası Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi Olacak
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki eski cezaevi binası, yapılan tadilat sonrası kadınların istihdam edileceği bir ahşap atölyesi ve tespih bahçesi olarak kullanılacak. Proje, Bahçe Kadın Girişimci ve Üretim Kooperatifi ile Kaymakamlık iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki eski cezaevi binası, ahşap atölyesi ve tespih bahçesi olarak kullanılacak.

Vali Erdinç Yılmaz, eski cezaevinde yapılan tadilat çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz'ın inceleme ziyaretinde Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun da yer aldı.

Ziyaret sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, projenin Bahçe Kadın Girişimci ve Üretim Kooperatifi ile Bahçe Kaymakamlığı iş birliği ile yürütüldüğünü ifade ederek, atölyede yüzde 90 oranında kadınları istihdam etmeyi planladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz ise "Bahçe Kaymakamlığımızca yenileme çalışmaları devam eden eski cezaevi binası, Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi olarak kullanılacak. Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi daha çok kadınlarımızın çalışacağı bir yer olacak. Hem istihdam anlamında hem de buranın çok iyi değerlendirilmesi anlamında gerçekten güzel bir çalışma. İnşallah bir aya kadar Kaymakamlığımız burayı bitirecek, Bahçeli hemşerilerimizin hizmetine sunacak. Burası Dünya Bankası'ndan tamamen hibe ile yapılıyor ayrıca Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız da destek veriyorö dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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