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Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın eşi Fatma Akçalı son yolculuğuna uğurlandı

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Doğru Yol Partisi'nden 19, 20, ve 21. dönem Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın eşi Fatma Akçalı, Manisa'da defnedildi.

Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın vefat eden eşi Fatma Akçalı (71), Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Doğru Yol Partisi'nden 19, 20, ve 21. dönem Manisa Milletvekili, Tansu Çiller'in Başbakanlığı'ndaki 50. Hükümet'te Çevre Bakanı olarak görev yapan Rıza Akçalı'nın eşi Fatma Akçalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze, yakınları tarafından Hatuniye Camisi'ne getirildi. Rıza Akçalı, burada taziyeleri kabul etti.

Fatma Akçalı'nın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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