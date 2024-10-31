Üye Girişi
Haberler

Eski Çalışanın Lastik Tamiri Dükkanından Hırsızlık Şoku

Eski Çalışanın Lastik Tamiri Dükkanından Hırsızlık Şoku
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, işten ayrılan bir kişi, başında kask ve kopya anahtarla girdiği lastik tamiri dükkanından 30 bin TL çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde işten ayrıldığı lastik tamiri dükkanına, başında kask ve kopya anahtarla girip 30 bin TL çaldığı iddia edilen Fatih A. (32), yakalanıp gözaltına alınırken, hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi Sağlık Sokak'taki Sadettin T.'ye ait lastik tamiri dükkanına giren, kasklı şüpheli, çelik kasadan 30 bin TL çaldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Dükkandaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin iş yerinin eski çalışanı Fatih A. olduğunu belirledi. İş yerinden ayrılırken kopyasını aldığı anahtarlarla hırsızlık yaptığı tespit edilen ve yakalanıp gözaltına alınan Fatih A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber: Yasin KESKİN-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket

 CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı
TUSAŞ'a saldıran teröristin ağabeyi İZENERJİ çalışanıymış

TUSAŞ'a saldıran teröristin ağabeyi İZENERJİ çalışanıymış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bursaspor Turgutluspor CANLI izle! (A SPOR) Bursaspor Turgutluspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 1 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Perşembe hangi diziler var? 31 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler Esenyurt Mitingi'ne kimler katıldı? Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi Sema Bekmez neden öldü, kanserden mi öldü? Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi? Murat Göğebakan kaç yaşında öldü? Murat Göğebakan öldü mü, yaşıyor mu? Murat Göğebakan filminde Murat Göğebakan'ı kim oynuyor? Murat Göğebakan mezarı nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.