Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Eski Çalışan Elektrikli Bisiklet Çaldı, Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir lastik tamirhanesinden elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen Umut M. tutuklandı. Hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkması sonrası şüpheli, evinde gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

S.E'nin onarım için Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki lastik tamirhanesine bıraktığı elektrikli bisikleti çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tamirhanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin iş yerinin eski çalışanı Umut M. (38) olduğunu belirledi.

Şüpheli, aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı, çalınan elektrikli bisiklet ise bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Umut M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin tamirhanenin girişindeki elektrikli bisiklete binerek uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.