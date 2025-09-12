Eski Buz Hokeyi Sporcusu Emirhan Kavaz, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ERZURUM'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eski buz hokeyi sporcusu Emirhan Kavaz, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da dün saat 20.55 sıralarında Farabi Bulvarı üzerinden Aziziye ilçesi istikametine ilerleyen Umutcan Kavaz yönetimindeki 25 ADL 318 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Umutcan Kavaz'ın yaşamını yitirdiği, sürücü Umutcan Kavaz ile araçtaki Hayrunnisa Kavaz'ın ise yaralandığı belirlendi. Hayrunnisa Kavaz Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Emirhan Kavaz'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Saleha- Necmi çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Emirhan Kavaz için cuma namazı sonrası Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen baba Necmi Kavaz gözyaşlarıyla evladının tabutuna son kez baktı. Eski buz hokeyi sporcusu Emirhan Kavaz'ın cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Bu arada kazada yaralanan sürücü Umutcan Kavaz'ın tedavisinin devam ettiği, Hayrunnisa Kavaz'ın ise tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,