Eski Büyükelçi Şentürk Uzun'a FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uzun ile avukatları katıldı.

Davanın sona ereceği bildirilerek son savunması sorulan sanık Uzun ve avukatları beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, örgüt içerisindeki konumu, görevi ve faaliyetlerini dikkate alarak sanık Uzun'a önce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı 6 yıl 10 ay 15 güne indiren heyet, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 1 yıldır aranırken 31 Temmuz 2017'de tutuklanan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin raporu ile Şentürk Uzun'un yöneticisi olduğu YÖNETDER ile FETÖ/PDY bağlantısını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 1 yıl sonra da yakalandığı anlatılmıştı.

Sanığın yakalandığı adreste yapılan aramada, bilgisayarda yazılan arama esnasında yapılabilecekler başlıklı arkalı önlü talimatların yer aldığı bir kağıt ile Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben aramaya katılan kolluk görevlilerinin şikayet edilerek "görevi kötüye kullanmak, tehdit ve hakaret" suçunu işlediklerine dair 3 sayfalık bilgisayar çıktısı ele geçirildiği belirtilmişti.

Kapatılan derneklere üye

Uzun'un OHAL Kararnamesi'yle kapatılan FETÖ/PDY bağlantılı derneklerden Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ile Vizesiz Avrupa Derneğine üye olduğu, Kaymakam Daire Başkanlığı ve son olarak Gana Büyükelçiliği görevlerinde bulunduğu ve daire başkanlığı döneminde TUSKON'un toplantılarına katıldığı ifade edilen iddianamede, Uzun'un 672 Sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanığın cep telefonunda 9 Kasım 2014'ten itibaren örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY ana çatı soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yetkililerle irtibatlı olduğu belirtilerek Uzun'un ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği anlatılmıştı.

Uzun'un silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.