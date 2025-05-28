Eski Büyükelçi Sabir Günaltay Şibay Hayatını Kaybetti

Eski Büyükelçi Sabir Günaltay Şibay Hayatını Kaybetti
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Dışişleri Bakanlığı, 1965-2003 yılları arasında Bahreyn ve İrlanda Büyükelçisi olarak görev yapan Sabir Günaltay Şibay'ın vefat ettiğini açıkladı. Şibay'ın cenazesi 30 Mayıs'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan taziye mesajında, 1965-2003 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan eski Bahreyn ve İrlanda Büyükelçisi Sabir Günaltay Şibay'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emekli Büyükelçi Sabir Günaltay Şibay dün hayatını kaybetti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "1965-2003 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Bahreyn'de ve İrlanda'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Sabir Günaltay Şibay'ı (1938, Erenköy) 27 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimizin cenazesi Cuma günü (30 Mayıs) İstanbul Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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